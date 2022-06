La FNTV se mobilise plus que jamais pour l'emploi

face à la crise du recrutement pour les métiers du transport routier de voyageurs, cette édition est principalement consacrée à l’emploi et au plan d’urgence de la FNTV en faveur du recrutement : valoriser les métiers, améliorer et simplifier la formation, fidéliser les salariés et attirer de nouveaux conducteurs

« Nous traversons une période de grande incertitude

Après la crise sanitaire, deux autres crises frappent aujourd’hui la profession : celle de la pénurie de conducteurs et celle des coûts de l’énergie ».

Il y a naturellement d’autres sujets dans le rapport d’activité 2021-2022 que vient de publier la FNTV, présidé par Jean-Sébastien Barrault Mais comme celui-ci l’affirme dans son introduction, «».Le document fait intervenir plusieurs présidents régionaux ou de commissions sur les thématiques les plus vitales au développement, voire parfois à la survie des entreprises, confrontées aux enjeux de la transition énergétique, à la multiplication des ZFE qui interdisent l’accès aux véhicules diesel aux centres-villes, et à la relance du tourisme de groupes après des années d’attente et d’hésitation des responsables associatifs ou d’entreprises…», souligne Jean-Sébastien Barrault.