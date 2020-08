J’ai testé pour vous le "Grand Tour de Corse" de CroisiEurope, sur MV La Belle des Océans

Sur une destination telle la Corse, extraordinaire terrain de jeux et de découvertes sur terre comme sur mer, le programme des excursions est des plus alléchants, avec notamment des dégustations de vins (Patrimonio) et de produits locaux.



De la découverte du Cap Corse aux Bouches de Bonifacio, en passant par Calvi et Ajaccio, vous allez en prendre plein le plais et les mirettes !



Accompagnés par des guides locaux souriants, cultivés mais facétieux, ces circuits permettent de mieux comprendre le particularisme insulaire général et corse en particulier. Les parcours sont d'autant plus aisés à suivre que des audio-guides sont à disposition dans chaque cabine.



Au niveau logistique et organisationnel, certaines d’entre elles (Calanques de Piana, Iles Sanguinaires, par exemple) gagneraient à être repensées au niveau timing, parfois un peu short, entre les pauses, afin d'éviter des choix "cornéliens" entre visites, et arrêts “techniques”...



Une vrai lacune aussi : l’absence d’excursion balnéaire, alors que la Grande bleue aux eaux cristallines vous tend les bras (de mer), spécialement aux Lavezzi.



La plus belle île du monde (et ce n’est pas un Corse qui vous le dit), déroule tour à tour, sous vos yeux émerveillés et incrédules, ses plus beaux atours : les falaises farouches de Bonafacio, les églises baroques de Bastia, les sublimes villages de Balagne, l’archipel des Lavezzi, véritables Seychelles méditerranéennes, la beauté sauvage du Cap corse entre arbouses et maquis, les falaises granitiques à pic et des plages éblouissantes de sable blanc et de sable noir qui n’ont rien à envier aux Caraïbes... Excusez du peu...



Des merveilles sur lesquelles veille l’ombre bienveillante de plusieurs sommets qui culminent, comme le Monte Cinto (2 750m), à plus de 2 500 m de haut.



Vous connaissez peut-être déjà la Corse pour avoir sillonné ses routes sinueuses. Mais la Perle de la Méditerranée ne se dévoile complètement, vêtue d’azur et ourlée de sable blanc immaculé, qu’aux voyageurs qui savent l’aborder par la mer.



Sans conteste, cette île est la plus proche des destinations lointaines et CroisiEurope a réussi à la mettre à portée de tous. Ce n’est pas le moindre de ses mérites.



Une occasion à ne pas rater... et ce d'autant plus que les réservations vont déjà bon train pour septembre !