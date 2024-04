JO 2024 : Montréal veut aussi la flamme !

Cette demande est symbolique, mais les attraits de Montréal, eux, sont bien réels

Notant que Montréal abrite un, Tourisme Montréal adresse unepour que la Flamme passe par Montréal. Dans une proposition de 60 secondes, à la fois enthousiaste et humoristique, Tourisme Montréal suggère que leAvec sa large communauté française et ses nombreux attraits qui contribuent à sa renommée durant la saison estivale, la métropole est présentée comme uneA la fin de cette vidéo, une petite phrase conclut la campagne : “”.L’objectif de la campagne est donc deet de profiter de la lumière des Jeux olympiques pour attirer davantage de visiteurs.Un évènement qui a été l'occasion pour la ville et la région de s'affirmer en tant que territoire "franco-canadienne" selon Jean-Pierre Augustin, professeur à l’université de Bordeaux Le parc olympique et la flamme sont devenus des lieux hautement touristiques de la ville.