Corsair abandonne sa ligne vers Montréal ! [ABO]

Comme de nombreuses histoires d'amour, rien n'a été simple entre Corsair et le Canada.



Présente outre-Atlantique depuis 2005, le divorce a été acté, à la veille des noces de Porcelaine. Un temps annualisée, puis desservie seulement l'été, de juin à septembre, la ligne ne fera pas son retour dans le réseau de la dérive bleue.



Après des recherches sur son site, en fin de semaine dernière, nous nous étonnions de ne pas trouver de routes vers l'Amérique du Nord.



Pourtant, lorsque nous évoquions cette hypothèse en juillet dernier, la direction nous expliquait que la décision n'avait pas encore été prise.



La direction nous a confirmé l'information et ce n'est pas une grande surprise.



Cinq mois plus tard et à l'approche d'une décision cruciale de la Commission européenne, Pascal de Izaguirre a décidé de condamner Montréal dans son réseau, alors même qu'elle desservira Brazzaville dans le courant du 1er semestre 2025.



Un changement de continent qui marque la fin d'une ère et scelle un peu plus le nouveau positionnement du transporteur.