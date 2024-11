Japon : Nagano fait de l'œil au marché français

Ces accords plats/saké sophistiqués étaient, bien entendu, destinés à montrer que Nagano est un paradis pour qui apprécie le bien manger et bien boire.



Avec un riz capable de supporter le froid de ses hauteurs et une eau très pure, les sakés de la province de Nagano s'affichent en effet exceptionnels. Cette eau très pure permet aussi la production de wasabi, une plante de montagne particulièrement délicate avec la racine de laquelle est produit le condiment au goût de raifort qui porte le même nom. Autres produits-phare de ce territoire : le miso, le Kanten agar-agar, le sarrasin et les pommes.



Cette gastronomie raffinée n'est bien entendu pas la seule raison de s'offrir un voyage à Nagano : si ce territoire aux reliefs montagneux (localement, on parle d'Alpes japonaises) est idéal pour faire du ski dans ses stations, l'hiver, il mérite aussi d'être découvert pendant les autres saisons. Ses vastes espaces naturels se prêtent bien au trekking et pour ceux qui sont un peu moins en forme, à de belles randonnées, par exemple pour admirer les cerisiers en fleurs au printemps (notamment du côté de Matsumoto) ou pour se promener dans les forêts qui, verdoyantes l'été, rougissent en automne.



Ceux qui aiment marcher pourront aussi le faire sur l'une des plus anciennes routes appelée Nakasendo et également surnommée "Samurai trail" qui reliait à l'époque d'Edo -il y a déjà plus de 400 ans- l'actuelle Tokyo à Kyoto. Passe également par le territoire de cette préfecture, le Togakushi Kodo autrement dit le chemin des pèlerins du sanctuaire de Togakushi. Et aussi le Shio no michi, une route commerciale servant jadis au transport du sel.



Les amateurs de plein air apprécient en général la vallée de Kamikochi et aussi, le parc naturel forestier d’Akasawa. Là encore, si vous n'êtes pas trop sportif, pas de souci : près de la ville d'Agematsu, l'ancien chemin de fer forestier est devenu un train touristique.



Et puis il y a les singes des neiges qu'il est possible d'observer dans leur environnement naturel dans le Parc de Jigokudani où ils viennent se baigner dans les sources chaudes.



Les sources thermales sont d'ailleurs l'un des must de Nagano. Prenons, par exemple, le village thermal de Nozawa. Il se trouve au pied du mont Kenashi, là où bouillonnent des sources chaudes qui, selon la tradition, auraient été découvertes au VIIIe siècle par des moines ascètes durant leur pèlerinage.