Jean-Claude Lavorel : "Je mise beaucoup sur notre marque d'hôtels Kopster" 🔑

TourMag : Qu’en est-il de la gestion quotidienne ?



Jean-Claude Lavorel : Nous demandons désormais plus de souplesse et de polyvalence à notre personnel pour être en phase avec le comportement de nos clients et créer une ambiance de service disponible, rigoureux tout en étant décontractée et décomplexée.



C’est ce qui fait l’esprit de notre entreprise et qui dirige notre recrutement.



TourMag : Alors que tout le monde se plaint de la difficulté à recruter dans les métiers de service, comment y parvenez vous ?



Jean-Claude Lavorel : Je dirais que ma principale difficulté n’est pas de recruter du personnel quand on leur explique l’ambiance dans laquelle il va travailler, mais davantage de faire comprendre aux directeurs d’établissements, formatés dans les écoles de management hôtelier, que les relations avec les employés ont évolué.



Ils ont encore du mal à mêler rigueur et décontraction, imposer un leadership sans dénaturer l’ambiance de travail.



Nous avons lancé un questionnaire anonyme auprès de tous nos employés l’an passé pour identifier les sources de mécontentement. Le salaire est sorti en premier avec les problématiques du travail de week-end et de coupure.



Nous avons adapté les primes en circonstances pour relever largement le seuil des salaires. La convivialité au travail est ressortie assez fortement, d’où des séances de massage et des sorties en commun en team-building, et des soirées animées où la hiérarchie s’estompe.



TourMag : Quelle part d’autonomie laissez-vous à vos directeurs ?



Jean-Claude Lavorel : J’ai reproduit ce qui a fait le succès de ma première entreprise dans le secteur médical, en laissant une grande part d’initiative aux exploitants opérationnels qui sont au contact de la réalité du terrain.



Au siège de Lyon, nous avons les fonctions support auxquels ils font appel dans leur quotidien en matière de distribution, de marketing, communication, d’achats, de ressources humaines et autres.



Le service commercial et réservation est organisé autour d’une direction régionale à Lyon et d’une équipe dédiée à Paris pour la grande Région.