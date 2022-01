Appli mobile TourMaG



Jean-Pierre FARANDOU inaugure le Grand Live du Voyage d’Affaires organisé par CDS Groupe L’information n’a pu vous échapper, le 20 janvier prochain, CDS Groupe vous offre la deuxième édition du Grand Live du Voyage d’Affaires !

Si la première édition avait été indéniablement innovante, tant dans son format que dans son contenu, nous vous avons concocté pour cette année un programme issu d’une très belle émulation intellectuelle qui promet un partage d’expertises de haute volée.

Lundi 17 Janvier 2022

Nous avons l’honneur de vous annoncer l’intervention exceptionnelle de Jean-Pierre Farandou, Président Directeur Général de la SNCF. En partageant sa vision de l’avenir du voyage d’affaires en France, le dirigeant nous apportera une prise de hauteur indispensable à la réflexion commune qui résultera de cette grande journée de partage. Il évoquera notamment les nombreuses actions menées en faveur de l'éco-responsabilité ainsi que les opportunités possibles offertes par la mobilité ferroviaire. Il sera également question de l’adaptation dont a su faire preuve le grand groupe face à la crise épidémiologique. Un entretien à ne pas manquer !



Pour sa deuxième édition, le Grand Live du Voyage d’Affaires choisit de s’inscrire dans la durée et de s’interroger à nouveau sur les évolutions du secteur. L ’objectif de cette nouvelle édition est de réfléchir sur la mutation des déplacements professionnels que la crise a engendré.



“Le Grand Live du voyage d’Affaires a su s’imposer dans le secteur de la mobilité des affaires de par son originalité. Il ne ressemble à aucun autre événement et permet de rassembler tous les acteurs du voyage d’affaires pour débattre et échanger sur les principales évolutions de l'industrie, à un moment où nous en avons tous besoin”



- Aurélie Duprez, Associée fondatrice chez Areka Consulting



Des associations professionnelles, cabinets de conseil, experts de la mobilité, dirigeants de TMC historiques mais aussi, des travels managers et acheteurs expérimentés viendront partager leurs connaissances, échanger et débattre pour construire ensemble le voyage de demain.



Après plusieurs années particulièrement compliquées et l’arrivée du variant Omicron, l’objectif commun à CDS Groupe et à l'IFTM est de proposer un événement qui vienne soutenir les différents acteurs de l’industrie.



Rassembler solidairement les professionnels du voyage d’affaires est l’ambition de ce Grand Live du Voyage d’Affaires.



Avec pas moins de six tables rondes, le Grand Live du Voyage d’Affaires a pour ambition de parler autant de modifications structurelles que de réinventions. Le baromètre de l’hôtellerie d’affaires, l’aérien, le rôle des associations, l’implication du travel manager, le voyage d’affaires de demain, la charte RFAR sont autant de sujets sur lesquels les participants se pencheront tout au long de la journée.



Autant de thèmes qui devraient permettre, à tous, de penser à l'avenir du voyage d’affaires.



“En tant que travel manageuse, le Grand Live du voyage d’affaires est l’occasion à la fois de porter la voix sur des problématiques majeures de la mobilité en faisant intervenir les experts du secteur venus de tous horizons mais aussi, d’ interroger les fournisseurs sur les stratégies à venir.”



- Amandine Roset, Global Travel Manager & Category Manager Travel et Car fleet chez Arkema et Administratrice & Déléguée régionale AuRA de l’AFTM



Inscrivez-vous et participez au Grand Live du Voyage d’Affaires !



