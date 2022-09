Kuoni lève le voile sur sa nouvelle production

Concernant la production, Kuoni étoffe sa production balnéaire avec(10 dans les Caraïbes, 4 à La Réunion, 3 dans la péninsule arabique, 2 aux Seychelles, 8 à l’île Maurice, 6 aux Maldives et 2 à Zanzibar), et des adresses sélectionnées pour des séjours en famille, en couple ou entre amis.Côté services, les clients de Kuoni peuvent bénéficier de transferts privés depuis leur domicile vers l’aéroport, ainsi que de la priorité aux contrôles de sureté.Quant aux, l'offre est très diversifiées tant en termes de destinations et d’itinéraires que de types de bateaux : voiliers, catamarans, yachts, paquebots, navires d’expédition...Cette année, on retiendra plusieurs nouveautés :, les voiliers de Star Clippers,avec notamment le M/Y Pegasos qui navigue toute l’année dans l’archipel des Seychelles et le Variety Voyager pour découvrir la Grèce et la Turquie ainsi que la nouvelle compagnie haut de gamme du groupe MSC : Explora Journeys qui lancera sa première croisière à bord de l'Explora I en mai 2023 en Méditerranée.Et toujours en exclusivité« Destination soleil de minuit », avec un départ unique le 28 mai 2023. Croisière de 9 jours/8 nuits, 100 % francophone, pour découvrir toute la côte norvégienne du sud jusqu’au cap Nord.