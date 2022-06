L’ANECAT devient la Fédération Française du Tourisme et Patrimoine Souterrain

Compréhension

Conservation

Promotion du patrimoine souterrain

L’attrait, toujours croissant, pour le monde souterrain ainsi que les études scientifiques qui en améliorent chaque jour la connaissance (certaines grottes aménagées jouent un rôle moteur dans les avancées scientifiques) permettent de présenter aux visiteurs une approche plus approfondie de ce milieu particulier

L’idée, derrière la création de la FFTS, est de renforcer encore les liens entre les gestionnaires et les conservateurs de sites patrimoniaux souterrains pour exploiter au mieux cette richesse sans en dénaturer la physionomie.Le monde souterrain a petit à petit gagné en notoriété et en professionnalisme.La Fédération du Tourisme et du Patrimoine Souterrain veut s’imposer commeen développant encore sa visibilité et son caractère original, tant sur le territoire national que frontalier.La vocation de la FFTS est de mutualiser le savoir-faire afin de promouvoir, de défendre et de faire découvrir le patrimoine naturel et culturel du monde souterrain.C’est pourquoi, les actions s’articulent principalement autour de trois axes de réflexion :D’ores et déjà, les dirigeants travaillent sur un large éventail de sujets tels que la compréhension du milieu, la sécurité vis-à-vis du public, la formation, l’aménagement, etc.Pour le plus jeune président jamais élu à la tête de la nouvelle fédération, Guilhem Cledel , de la grotte préhistorique du Pech-Merle : «».