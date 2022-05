Célébrez la Journée Internationale des Grottes Touristiques et du Monde Souterrain

L’Anecat Grottes de France est une association fondée en 1962 par 22 membres-gestionnaires de grottes aménagées. C’est à dire des grottes pouvant être visitées en groupes ou en individuels.



Elle rassemble aujourd’hui 70% des grottes, gouffres, avens ainsi que rivières souterraines de France dont 25% sont des sites préhistoriques.



L’Anecat est aussi un des membres fondateurs de l’association internationale des grottes touristiques (ISCA) qui est à l'origine de la Journée Internationale.



Il s’agit au cours de cette journée de faire découvrir un monde de l’invisible au plus grand nombre dans un esprit d’ouverture, d’accessibilité et de sensibilisation. Grâce à des animations exceptionnelles et originales, les visiteurs de la journée vont plonger dans la magie des Grottes de France et vivre des voyages uniques et extraordinaires.