Le Gouffre de Padirac recrute jusqu'à 130 saisonniers pour 2022

Le premier site naturel souterrain de France lance une campagne de recrutement inédite pour préparer la saison 2022.



Le site ouvrira ses portes pour rencontrer ses futurs saisonniers, le jeudi 13 janvier 2022, dans le respect des règles sanitaires.



Le Gouffre de Padirac ouvrira ses portes au public le 1er avril prochain.



Le site recrute jusqu'à 130 saisonniers en CDD saisonnier de mars à novembre mais également en proposant des jobs d'été pour la période juillet août, dans les métiers de l'accueil, de la vente, de la restauration, et bien entendu en tant que guide batelier, pour faire voguer les visiteurs à 103 mètres sous terre en leur contant l'histoire du Gouffre et ses caractéristiques.



Le Gouffre emploie des agents d'accueil, des vendeurs pour sa boutique et son épicerie fine, ainsi que des agents de restauration en service et cuisine pour son auberge et sa buvette extérieure.