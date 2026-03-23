L'Algérie, Terre de Rencontres : Sur les Pas de Saint Augustin et du Pape Léon XIV

Un pèlerinage aux sources de la chrétienté africaine

L'Algérie n'est pas qu'une terre de sable et de vent ; elle est le berceau d'une pensée qui a façonné l'Occident. Avant d'être une destination touristique, elle est la patrie de Saint Augustin, l'un des plus grands théologien et philosophe de l'Église. L’année dernière le Pape Léon XIV répond à l'invitation conjointe du Président de la République Algérenne et de l'Archevêque d'Alger, marquant ainsi une volonté commune de dialogue entre les cultures et les confessions.



Ce voyage de trois jours est une véritable épopée spirituelle. Imaginez le Saint-Père débutant son périple à Alger, sous la protection de Notre-Dame d'Afrique. Cette basilique, qui domine la mer, porte en son chœur une inscription qui résume à elle seule l'esprit du pays : « Priez pour nous et pour les Musulmans » . C'est ici que commence le dialogue.



Le cortège se rendra ensuite à Souk Ahras, l'ancienne Thagaste, là où tout a commencé pour Augustin en l'an 354. Enfin, le point d'orgue de cette visite se tiendra à Annaba (Hippone), devant la majestueuse Basilique Saint-Augustin, restaurée avec soin, où le Pape rendra hommage à l'évêque qui, il ya seize siècles, écrivait ses Confessions face à la Méditerranée.