L’Aragon, l’autre versant des Pyrénées

Parc National d'Ordesa et du Mont Perdu : Ce parc est célèbre pour ses paysages spectaculaires, ses canyons profonds et ses sommets escarpés. Il est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO.



Canyon d'Anisclo : Un impressionnant canyon avec des sentiers de randonnée qui offrent des vues imprenables sur la nature environnante.



Monastère de San Juan de la Peña : Niché sous une énorme roche, ce monastère médiéval est un témoignage fascinant de l'architecture et de l'histoire religieuse de la région.



Ville de Jaca : Cette ville historique est connue pour sa cathédrale romane, sa citadelle et son ambiance charmante.



Hecho et Ansó : Deux villages pittoresques des Pyrénées avec des maisons traditionnelles en pierre et des paysages de montagne magnifiques.



Château de Loarre : Un des châteaux romanes les mieux conservés d'Europe, offrant des vues spectaculaires sur la plaine aragonaise.



Aínsa : Un village médiéval parfaitement préservé avec une place centrale pittoresque et des rues pavées.



Benasque : Situé dans une vallée spectaculaire, c'est un excellent point de départ pour explorer les montagnes environnantes, notamment l'Aneto, le plus haut sommet des Pyrénées.



Canfranc Estación : Une gare ferroviaire historique et monumentale, autrefois l'une des plus grandes d'Europe, avec une architecture impressionnante.



Vallée de Pineta : Une vallée magnifique offrant des possibilités de randonnée et des vues exceptionnelles sur les sommets environnants et les cascades.