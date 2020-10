L'Association de l'hôtellerie et du tourisme de la République Dominicaine lance une foire virtuelle

L'Association de l'hôtellerie et du tourisme de la République Dominicaine (ASONAHORES) lance une "Feria Virtual ASONAHORES 2020" pour relancer le secteur touristique du pays,, sur le site asonahores.com. Cette foire regroupera les événements organisés chaque année par l'entité : le Dominican Annual Travel Exchange (DATE), l'Exposición Comercial ASONAHORES, le Foro ASONAHORES de Inversión Turística et les Encuentros ASONAHORES.Elle permettra les rencontres suivantes :- les acheteurs de produits touristiques dominicains (tour-opérateurs, agences de voyage, wholesalers, agences de voyages en ligne, coordinateurs événementiels et agences incentive)- les fournisseurs de services touristiques dominicains (hôtels, centres de villégiature, location de voitures, associations touristiques régionales, entreprises de médias spécialisés, parcs à thèmes, musées, restaurants et excursions)- les acheteurs de produits et services pour le compte d’une entreprise ou pour des intérêts personnels (propriétaires de restaurants, bars et cafés, chefs cuisiniers, cadres et/ou dirigeants d'hôtels, d'hôpitaux, de sociétés de transport et de décoration)- les fournisseurs de produits et services pour les entreprises de tourisme (équipement, alimentation et boissons, services financiers, design, construction, mobilier, sécurité, énergie, technologie, vêtements et équipements).Pour participer, il faut