Relance : la République Dominicaine met le paquet à l'IFTM Top Resa

(*) Aéroport de La Romana, Be Live Hotels, Meeting Point Dominicana, Colonial Tours Caribbean DMC, Playa Hotels & Resorts, AM Resorts, Hodelpa Hotels, ECT MICE DMC, Amhsa Marina Hotels & Resorts, Coral Hospitality Corp et Banco Popular.

Depuis décembre dernier, le tourisme en République Dominicaine montre des indicateurs de reprise, avec l'enregistrement d'une, en hausse constante depuis, "ce qui confirme la confiance des touristes et des tour-opérateurs dans les mesures adoptées par le pays" , selon un communiqué.Les records de 2019 devraient être dépassés d'ici fin septembre. La République Dominicaine a accueilli 2,9 millions de voyageurs au cours des huit premiers mois de l'année 2021, soit presque le double (1,8 fois) du total enregistré durant 2020.L'Office du Tourisme de la République Dominicaine accueillera sur son stand une quinzaine de partenaires. (*)Pendant les quatre jours de salon, l'Office du Tourisme proposera des formations dédiées aux agents de voyages. qui prendront en compte les changements intervenus sur le plan sanitaire et migratoire au cours des derniers mois, avec notamment la mise en place de protocoles et de nouvelles modalités d'entrée et de sortie du pays.