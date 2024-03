L'EFHT poursuit son cycle de conférences "Transmettre !" avec des figures emblématiques du tourisme

Après un démarrage réussi il y a un mois, l'EFHT - Ecole Supérieure de Tourisme continue de marquer les esprits avec son cycle de conférences intitulé "Transmettre !". Ce projet ambitieux, porté par Frédéric Lorin, le parrain de l'école, a déjà réuni plusieurs personnalités illustres du secteur du tourisme, toutes venues partager leur savoir-faire, leur expérience, et leur passion pour ce domaine en constante évolution.



Rédigé par Kévin GIRAUDEAU le Lundi 4 Mars 2024

Parmi les intervenants de la première partie de ces 20 conférences, Jean-Baptiste Lemoyne, Sénateur et Ancien ministre des PME, du Tourisme, des Français de l’étranger et de la Francophonie, a captivé l'audience avec sa conférence sur "L'envie d'avoir envie", insufflant motivation et aspiration parmi les futurs professionnels du tourisme.



Emmanuel Toromanof, Secrétaire Général de l'APST, a quant à lui expliqué en détails le fonctionnement de l'Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme dans une intervention intitulée "L'APST, c'est quoi ? Comment ça marche ?".



Le transport aérien et son avenir durable ont été brillamment exposés par Jean-Pierre Sauvage, Président du BAR France, tandis que Valérie Boned, Présidente du syndicat Les Entreprises du Voyage, a éclairé l'assemblée sur "L'organisation institutionnelle des Opérateurs de Voyages" ponctuant ainsi la première partie des conférences présentant les institutionnels du tourisme.

Une deuxième partie de conférence, portée sur les grands groupes de l’industrie du Tourisme Le 22 février a marqué le début de la seconde partie de ce cycle de conférences, avec une présentation de Jean-Louis Baroux, fondateur d’APG Network, sur le fonctionnement du transport aérien, une thématique cruciale dans le contexte actuel du secteur.



Ces conférences ne sont pas seulement des moments de partage de connaissances ; elles représentent une opportunité unique pour les étudiants de l'EFHT de se projeter dans leur futur métier, de comprendre les enjeux actuels et futurs du tourisme, et de s'inspirer des parcours de ces intervenants de haut niveau. Frédéric Lorin, par son engagement et sa vision, a réussi à transformer le rêve de nombreux étudiants en réalité, leur offrant la chance d'apprendre directement auprès des acteurs clés du secteur.



Ce cycle "TRANSMETTRE !" s'inscrit dans la volonté de l'EFHT de préparer au mieux ses apprenants aux défis de demain, en leur offrant des clés pour comprendre les tendances, les défis, et les opportunités du tourisme. Les étudiants, futurs professionnels de demain, sont ainsi encouragés à explorer, à interroger, et à se passionner pour leur futur domaine d'activité, grâce à ces échanges enrichissants et inspirants.



Avec ces conférences, l'EFHT confirme son rôle d'institution pionnière dans l'enseignement du tourisme, en favorisant le lien direct entre les professionnels du secteur et les étudiants, pour une transmission de savoir-faire, d'expériences, et de passion sans égal.

