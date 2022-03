L’EFHT renforce son pôle commercial

Malgré la crise sanitaire, l’école supérieure de Tourisme a le plaisir d’accueillir plus de 220 étudiants en contrat d’apprentissage ce qui représente le plus grand nombre de contrats d’alternance depuis sa création en 1975. Une belle éclaircie alors que la crise sanitaire a considérablement ralenti le secteur touristique depuis mars 2020.



Afin de renforcer son pôle commercial et aller au plus proche des besoins des professionnels du Tourisme, l’EFHT s’est renforcée avec l’arrivée de Seif KIDZUGA en tant que Directeur Commercial.