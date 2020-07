L’Echappée Bleue Evénementiel Séjours et visites culturelles et éco-responsables dans le Var

L’Echappée Bleue Evénementiel est une agence réceptive et de conseil en communication événementielle implantée depuis 1986 en Région Sud. Nous créons sur-mesure des séjours ou des visites à la journée pour vous permettre de gouter à l’authenticité et aux richesses culturelles, historiques, gastronomiques et naturelles de notre territoire. Notre partenariat avec différents lieux notamment le Parc National de Port-Cros vous garantit un accès privilégié à certains sites.



Implantée depuis plus de 30 ans dans le Var, en Région Sud, L’Echappée Bleue Evénementiel propose un service de guides passionnés qui vous dévoileront les richesses insoupçonnées de notre territoire pour une expérience inoubliable. Nos guides sont titulaires d’une carte professionnelle de guide conférencier multilingue délivrée par le Ministère du Tourisme et qui leur permet de pratiquer toutes les visites de villes, monuments et musées. Nous vous ferons vivre des expériences inoubliables, parfois insolites, dans la découverte de notre région et de son patrimoine, à la fois culturel et naturel, toujours riche. Des petits villages dans les terres provençales aux magnifiques îles d’Hyères, en passant par les criques secrètes des sentiers littoraux, nous nous adapterons à toutes vos envies.

Le sourire de nos clients est notre plus grande satisfaction. Un seul mot d’ordre pour nous, vous faire plaisir ! Nous aimons tisser des liens, avec nos clients, nos prestataires, mais aussi notre territoire. Notre mission est de partager notre expérience et savoir-faire unique avec vous. Nous créons des moments de convivialité et de partage pour des souvenirs inoubliables.



Nous organisons également tout type d’événement professionnel de petit ou grand format, avec la même passion et la même expérience.



• Une équipe de chefs de projets seniors passionnés par leur région et leur métier.

• Une expérience de plus de 30 ans dans le tourisme réceptif en Région Sud.

• Des acteurs du tourisme durable depuis les débuts.

• Une approche 100% sur-mesure adaptée à vos besoins, vos envies et vos spécificités.



• Randonnée pédestre sur la presqu’île de Giens

Tous nos séjours et visites guidées sont créés sur mesure. Contactez-nous pour avoir des propositions adaptées à vos envies personnelles. Tous nos séjours et visites guidées sont créés sur mesure.



Horaires : 9h-12h / 14h-18h

Langues parlées : Français - Anglais - Espagnol



Vos contacts :

Magali ARTECHE

Directrice

magali@ebtourisme.com

Tel : +33 (0)4 94 20 63 46



Adresse postale : 560 Impasse de la Grande Cabane 83 160 La Valette du Var



Site web : www.ebtourisme.com



