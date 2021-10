L'Europe a délivré plus de 591 millions de certificats COVID européens

"En un temps record, l'Union européenne a mis en place un système de certificats COVID numériques, sûrs et interopérables.



Il s'agit d'un moteur essentiel pour la relance de l'écosystème du tourisme et pour ses nombreuses petites entreprises familiales dans toute l'Europe. Par ailleurs, le système de l'UE est adopté par des pays du monde entier, ce qui démontre que l'Europe peut définir des normes mondiales par une action décisive et coordonnée".

D'après une enquête Eurobaromètre du Parlement européen, environ deux tiers (65 %) des personnes interrogées ont estimé que le certificat COVID numérique de l'UE constitue effectivement le moyen le plus sûr de voyager librement en Europe pendant la pandémie de COVID-19.43 pays sont déjà connectés au système de l'UE : les 27 États membres de l'UE, 3 pays de l'Espace économique européen (EEE), la Suisse etAu total, la Commission a été contactée parsouhaitant adhérer au système de l'UE. Hormis les États déjà connectés, des discussions techniques sont en cours avec 28 de ces pays.Enfin,telles que l'accès à de grandes manifestations et aux restaurants, cinémas et musées, moyennant une base juridique nationale supplémentaire.Thierry Breton, commissaire au marché intérieur, a indiqué :