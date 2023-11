L'IA permettra d'avoir "un concierge personnel dans sa poche"

Nous avons commencé avec une équipe dédiée qui expérimentait et mettait en place des solutions d'une manière gérée et gouvernée. Au fur et à mesure que nous avons vu les résultats arriver, cela a créé un élan et une confiance en soi.



Nous affectons des experts en mégadonnées spécialisés dans l'IA à chaque secteur d'activité afin d'aborder et d'atteindre les objectifs commerciaux, ce qui apporte de la valeur à nos clients et à notre entreprise,

L'utilisation de cette technologie ne date pas de l'émergence de ChatGPT, mais remonte dix ans en arrière.Durant cette décennie, eDreams ODIGEO a amélioré l'expérience des voyageurs en déployant l'IA dans l'ensemble de l'entreprise.Au niveau de la clientèle, l'intelligence artificielle a permis de travailler surCe n'est pas tout, car elle est utilisée pour élaborer des itinéraires et des propositions personnalisés pour ses 5,2 millions d'abonnés Prime. La personnalisation a des effets visibles, puisque les clients abonnés réservent à une fréquence 3,4 fois plus rapide que les autres." poursuit Carsten Bernhard, directeur de la technologie d'eDreams ODIGEO.