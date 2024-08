L'Iberostar Selection Eolia Djerba 5* fait peau neuve

L' Iberostar propose une offre de bien-être inspirée des traditions et de l'ambiance de l'île de Djerba . Situé sur la côte tunisienne, cet établissement rénové est dédié au bien-être et à la détente.Les voyageurs peuvent profiter, ainsi que deutilisant des produits et techniques locaux. Des cours de yoga et de pratiques sportives douces sont également disponibles.Situé sur la côte, l'Iberostar Selection Eolia Djerba dispose d’unLe resort présente un design inspiré de l'architecture méditerranéenne. Ses 217 chambres, lumineuses et spacieuses, sont décorées avec des produits artisanaux locaux, rendant hommage à l'île de Djerba et à sa culture. Toutes les chambres, de plain-pied, offrent une vue sur la mer ou le jardin.Le centre de thalassothérapie comprend une piscine intérieure. Les voyageurs peuvent également profiter de laet des(principale, pour enfants, et "zen pool" réservée aux adultes). L'hôtel dispose également d'un accès direct à la plage.