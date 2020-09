L'Ile Maurice s'ouvre aux touristes longue durée le 1er octobre 2020

Opérationnelle à partir du 20 septembre 2020, "elle permettra de mieux coordonner les contacts entre les hôtels, les compagnies aériennes et les voyageurs."



Des vols réguliers affrétés par Air Mauritius et Emirates relieront l’île Maurice à différentes destinations " choisies avec soin " indique le communiqué de l'office de tourisme. Les places sur ces vols pourront également être réservées à travers les agences de voyages, centres d’appel et sites web des compagnies aériennes.



Il faudra donc encore attendre pour une ouverture plus large et un véritable retour du tourisme sur l'île.