L'aéroport Marseille Provence surpasse sa fréquentation d'avant Covid

Depuis le début de l'année,ont transité par l'aéroport Marseille Provence, soit une augmentation de 479 000 passagers par rapport à 2019.Pour autant, les mouvements d’avions - en baisse de 1,7% depuis le début de l’année - ne progressent pas proportionnellement au nombre de passagers. Un phénomène qui s’explique par(en moyenne 80%) et des modèles d’avions comprenant plus de sièges.Quant à l'arrière-saison, la Coupe du Monde de rugby devrait jouer un rôle important pour la fréquentation de l'aéroport.Déjà, entre le 6 et le 10 septembre 2023, la plateforme a reçu près desupplémentaires entre les vols charters et les vols privés, en plus de ceux arrivant par les vols réguliers.Par ailleurs, les 22 et 23 septembre prochains, l'aéroport accueillera la visite historique du Pape François qui fera sa première visite en France.