L'aéroport Marseille Provence se prépare à une nouvelle année record

En plus des vols réguliers, nous attendons 10 000 passagers supplémentaires, entre ce jeudi et lundi prochain, qui arrivent sur des vols charters

En 2019, notre année record, nous en avons accueilli 10,1 millions et 9,1 millions en 2022

Alors que deux matchs de quart de finale de la Coupe du Monde de rugby se jouent ce week-end à Marseille, du côté de l'aéroport, les supporters - notamment anglais et gallois - arrivent par avions entiers.Jeudi 12 octobre 2023, sur le tarmac, un appareil de la compagnie Jet2Holidays est venu spécialement amener les supporters. Il n'est pas le seul. «», nous explique Julien Boullay, le directeur commercial et marketing de l'aéroport Marseille Provence.Cette cadence, la plateforme aéroportuaire la vit depuis plusieurs semaines, depuis que le 9 septembre dernier, s'est joué le match entre l'Angleterre et l'Argentine.La visite du Pape, quant à elle, si elle n'a pas provoqué une hausse aussi importante du trafic, a tout de même nécessité une préparation assez complexe et mobilisé les équipes.Aussi,selon les estimations. «», ajoute Julien Boullay, soit