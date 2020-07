Aéroport Marseille Provence : plus de 70 destinations confirmées pour le mois de juillet 2020

Avec la réouverture des frontières au-delà de l’espace Schengen, permettant la circulation vers 15 autres pays, l'aéroport de Marseille Provence est à nouveau relié en vol direct à de nouvelles destinations, dès le mois de juillet.



Tout d'abord en Allemagne avec Berlin (easyJet) et Francfort (Lufthansa), ou encore aux Pays-Bas avec Amsterdam, opérée chaque jour par Air France.



Mais aussi des compagnies telles que British Airways, Iberia, Aegean, TAP Portugal et Air Malta ont annoncé leur retour sur la plateforme phocéenne pour rouvrir leurs lignes historiques vers leurs hubs respectifs (Londres, Madrid, Athènes, Lisbonne et Malte).



Une nouvelle compagnie fait également son entrée : Luxair, qui propose 2 vols par semaine vers Luxembourg, en complément de la desserte de Volotea.



De plus, Marseille est à nouveau reliée à la Turquie depuis le 2 juillet grâce à la reprise des opérations vers Istanbul de Turkish Airlines.