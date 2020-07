L'aéroport de Marseille rouvre le Terminal 1 Hall A

Le terminal 2 reste toujours fermé

L'aérien retrouve une activité de plus en plus soutenue et l'aéroport de Marseille poursuit la réouverture de ses installations. Après le Terminal 1 Hall B, c'est au terminal 1 Hall A d'accueillir à nouveau des passagers.

