L’alternative Urbaine : de l’insertion au métier de guide

Depuis 7 ans, L’alternative Urbaine propose une dizaine de balades, à prix libre. « Nos balades vous entraînent dans les quartiers peu fréquentés par les visiteurs, à la découverte de lieux insolites chargés d’histoire, d’un patrimoine souvent oublié » indique l'association, avant de lister :



- Voyage au cœur du Bordeaux populaire : 1h30 de balade pédestre pour découvrir l’histoire populaire du quartier Sainte-Croix aux côtés de deux artistes engagées, entre présent et récits de vie plus anciens.



- Des Iris aux Alpilles, à la découverte de la cité d’or : Des tours des Alpilles jusqu’au château des Iris, les visiteurs questionnent la notion de richesse, en découvrant la vie culturelle et sportive du Haut Lormont.



- Flora prend son bain : balade en terres neuves : De la place d'Armagnac à Bègle, l’urbanisme moderne et les mutations du quartier se mêlent à une histoire populaire et encore très engagée.



- De Jules César à Jules Pinçon, une épopée de la rive droite : Le long des quais dans le parc aux Angéliques, un quartier en pleine mutation, les éclaireurs parlent innovations sociales et personnalités marquantes.



- Du gris des usines à la voie verte, une escapade haute en couleurs ! : Les visiteurs découvrent Floirac au fil de l’eau. Une ville en mutation, avec une histoire riches d’industries, de migrations et de verdure.



- Miroir miroir - Un quartier aux 1 001 facettes : Le quartier du Grand Parc, une balade dans la verdure pour découvrir un quartier porté et investi par ses habitants.



- Paysage et visage(s) de Palmer : De Palmer à la Morlette, dans un quartier pluriel, entre verdure et horizontalité, cette balade passe des anciens domaines viticoles au Cenon de demain.



- Au fil de la Garonne : de New-York à la Cité jardin : Ici on parlera solidarité, entre les traces de la Seconde Guerre Mondiale, à l’ombre de la « Cité Lumineuse » et de la « Cité Claveau », au fil de la Garonne.