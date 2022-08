L'été 2022, une nouvelle saison record pour les campings français

Succès confirmé pour l’hôtellerie de plein air durant l'été 2022 !



Selon la Fédération Nationale de l'Hôtellerie de Plein Air (FNHPA), la saison 2022 devrait être "record", grâce à la clientèle domestique qui continue de plébisciter les vacances de proximité, dans un contexte de hausse des prix du carburant, et au retour progressif des touristes européens.



" La clientèle française, qui a redécouvert le camping pendant le Covid, nous est restée fidèle en 2022, constituant un socle domestique extrêmement robuste ", précise Nicolas Dayot, président de la FNHPA dans un communiqué.



La clientèle étrangère, majoritairement en provenance des Pays-Bas, d’Allemagne et de Belgique wallonne, mais aussi du Royaume-Uni, a quant à elle marqué son grand retour, représentant un volume supérieur de 44% celui de 2021 et d’un niveau équivalent à son niveau de 2019, année de référence pour la fréquentation des campings français.



" Nous nous acheminons très probablement vers une saison exceptionnelle pour le camping français mais soyons conscients des fortes disparités territoriales.



Nous devons aussi souligner que les incendies ou tempêtes sont venus perturber les vacances de certains nos clients et ont détruit des campings emblématiques. Nous devons reconstruire et aussi rester mobilisés pour toujours mieux anticiper ces événements climatiques ", a ajouté Nicolas Dayot.