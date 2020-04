L’hôtellerie à l’ère du post-Covid-19 : retour en grâce de l’hôtellerie traditionnelle ?

En effet, les hôtes ne peuvent tout simplement pas garantir un nettoyage en profondeur après chaque départ alors que les grandes chaînes hôtelières ont déjà mis au point un référentiel sanitaire permettant de garantir une hygiène sûre dans les hôtels après la crise.



Cependant, après une période où la distanciation sociale a été encouragée, les touristes pourraient se méfier du partage d’espaces hôteliers qui connaissent une forte rotation de clients. Un possible basculement vers les résidences de tourisme notamment la location d’appartements pourrait voir le jour.



Ces hébergements gérés comme un hôtel, avec un nettoyage régulier et des précautions en matière de santé et de sécurité, ne pourra que rassurer les touristes. Le secteur hôtelier, sous réserve qu’il fasse preuve d’une « agilité sanitaire », pourrait bien être celui qui se redressa le plus rapidement.



Ce ne serait pas une mauvaise chose pour les villes qui ont besoin de recettes, les résidences hôtelières contribuant généralement davantage en termes de taxes tout en favorisant les emplois à plein temps.



La crise va obliger de nombreux propriétaires d’appartements dédiés à la location de court terme à trouver d’autres moyens de rembourser leurs emprunts, éventuellement en trouvant des locataires à long terme.



À Dublin, par exemple, le nombre d’appartements d’une ou deux chambres à coucher disponibles à la location dans le centre ville a atteint en mars son plus haut niveau depuis cinq ans.



Une tendance similaire semble se dessiner à Londres et à Madrid. Si davantage d’appartements sont loués à l’année, on devrait assister à une amélioration de la qualité de vie des résidents dans certains quartiers des grandes villes très « touristifiés » et en voie de gentrification.



Dans les villes qui ont le plus critiqués les effets des locations à court terme sur le prix des logements et la qualité de vie, comme Paris, Berlin et Barcelone, il est possible que l’arrêt du tourisme élargisse le marché locatif et rende les logements plus abordables pour les habitants.



La crise du Covid-19 semble montrer les limites d’un modèle économique basé sur le no assets et remettre en piste un modèle économique plus traditionnel basé sur le light assets incarné par une marque et garant d’une qualité de service dans laquelle désormais, et pour probablement encore longtemps, la maitrise de la dimension sanitaire deviendra un critère de choix et d’achat.