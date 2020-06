La Brasserie Du Comté rejoint la Collection Côte d’Azur France

La bière Du Comté - Côte d’Azur France sera produite en édition limitée. C’est une bière blanche, conçue avec l’eau de source du Mercantour, des malts d’orge et de blé, des houblons, du citron et de la bergamote. Elle bénéficie du label Agriculture Biologique.



La Brasserie Du Comté est l’une des plus anciennes brasseries locales artisanales bio du département des Alpes-Maritimes. Créée en 2012 à Saint-Martin-Vésubie, elle revendique son appartenance locale au territoire montagnard du Mercantour.