Bière gratuite ? Ces 70 brasseries françaises vous invitent !

Avis aux amateurs de bière artisanale et de savoir-faire local : La Moisson des Brasseurs revient pour sa 14e édition les 20, 21 et 22 juin 2025.À cette occasion,ouvriront leurs portes au grand public pour un week-end placé sous le signe de la découverte, du partage et du goût.Lancée pour rapprocher les Français de leur patrimoine brassicole, La Moisson des Brasseurs permet à chacun de découvrirde la bière.Visites guidées, dégustations commentées, ateliers ludiques et pédagogiques :, les visiteurs pourront échanger directement avec les brasseurs , comprendre les différentes étapes de production et explorerproposés dans l’Hexagone.