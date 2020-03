La Compagnie suspend ses vols du 19 mars au 12 avril 2020

L’annonce mercredi 11 mars 2020 du Président Américain Donald Trump d’interdire l’accès au territoire américain à toute personne étrangère venant d’Europe pour 30 jours à compter du 13 mars minuit contraint La Compagnie à revoir son programme de vols pour les prochains mois.



Cette dernière continuera à opérer ses vols normalement jusqu’au 18 mars inclus afin de permettre aux passagers français et américains dont le voyage est en cours de rentrer dans leur pays d’origine.



En revanche, seuls les ressortissants américains ou détenteurs d’un titre de séjour sur le territoire américain pourront embarquer sur les vols au départ de Paris Orly du 14 au 18 mars 2020.



Face à la baisse de l’activité et afin de ne pas opérer des vols majoritairement vides, La Compagnie suspend donc l’intégralité de ses vols du 19 mars au 12 avril 2020 inclus. A la levée de l’interdiction d’accès au territoire prévue le 13 avril 2020, elle reprendra l’exploitation d’un aller-retour quotidien entre Paris et New York.



L’ouverture de la ligne Nice-New York initialement prévue le 1er mai 2020 est quant à elle repoussée au 1er juin 2020.