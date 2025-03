La Corse au printemps avec Ollandini !

La Corse au printemps, c’est aussi la promesse de vacances familiales réussies. Ollandini Voyages a conçu une offre dédiée aux familles, combinant hébergements adaptés, activités ludiques et tarifs préférentiels. Du Village des Isles, avec son ambiance conviviale et ses animations pour tous les âges, à la Résidence Castell’Verde, havre de paix idéalement situé près des plus belles plages du Sud, chaque famille trouve son bonheur selon ses envies et son budget.



Le mois d’avril est également synonyme des premiers circuits autocar de la saison. Emblème d’Ollandini Voyages, le circuit est le moyen idéal de découvrir l’île de beauté et ses sites touristiques majeurs ! Le circuit Corsica Nova, nouveauté 2025 , propose à ses voyageurs de visiter les lieux incontournables comme Porto et les calanche de Piana, Bonifacio et ses falaises de calcaire ou encore la Balagne et son bord de mer paradisiaque.



Les avantages Ollandini facilitent encore l’organisation de ces vacances printanières. De nombreuses offres incluent la gratuité pour les enfants ou des services pensés pour le confort des familles : clubs enfants, équipements adaptés et excursions en groupe où petits et grands découvrent ensemble la richesse naturelle et culturelle de l’île.