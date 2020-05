La Côte d'Azur propose aux Français de "Changez de Décor"

Le Comité Régional du tourisme Côte d'Azur en partenariat avec le Département des Alpes-Maritimes et les grandes destinations touristiques azuréennes lance une campagne de communication dès juin.



Objectif : stimuler la fréquentation cet été de la clientèle française, et plus spécifiquement en provenance des trois principales régions émettrices pour la Côte d’Azur : Paris, Lyon et le Grand Sud.



Cette campagne sur le marché français, s’inscrit dans un plan global de 2 millions d’euros qui s’articule autour de trois principes : le renfort de la notoriété et la visibilité de la destination ; la réassurance de la Destination ; la transformation et la conversion en séjours.



Elle fait d'ailleurs légèrement évoluer la charte graphique de la marque territoriale CÔTE d’AZUR FRANCE, désormais soulignée d’un drapeau bleu-blanc-rouge et complétée d’un hashtag à partager : Inspire #CotedAzurFrance.