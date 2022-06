La Croatie lance une grande campagne sur 14 marchés

L'Office National Croate de Tourisme a lancé sa campagne promotionnelle principale sur 14 marchés, dont la France, visant à promouvoir les atouts de la destination.



La campagne « Croatie, Naturellement Vôtre » (Croatia, Naturally Yours), active jusqu’à fin juillet est lancée sur : l'Allemagne, la Slovénie, l’Autriche, l’Italie, la Pologne, le Royaume-Uni, la République tchèque, la Hongrie, les Pays-Bas, la Slovaquie, la Suède, la Suisse, la Belgique et bien sûr, la France.



Chacune des vidéos promotionnelles a été adaptée à son marché.



L’année dernière, la destination enregistre 67% des arrivées et 77% des nuitées touristiques de 2019, l’année record. Actuellement, le nombre d’arrivées de visiteurs français est plus de 400% supérieur à celui de 2021, année lors de laquelle les chiffres étaient très satisfaisants malgré un contexte mondial délicat (plus de 60% vs. 2019).