La Région Sud relance une campagne #OnaTousBesoinduSud pour l'automne

Basée sur une approche « offre », elle vise à séduire en priorité les habitants de Provence-Alpes-Côte d’Azur, mais aussi ceux des régions limitrophes et de Paris-Ile-de-France.



Les familles pour les vacances de la Toussaint, les seniors actifs et les couples sans enfants sont particulièrement ciblés.



"L’idée est de les inciter à faire un break dans notre région, qui offre une multitude d’expériences en cette saison (activités nature, vélo, golf, gastronomie, œnotourisme, visite de sites dédiés à l’art moderne et contemporain, visite d’entreprise…)." indique le CRT dans un communiqué de presse.



Cette campagne active deux leviers : plus de 7500 spots radio (radios locales, régionales et nationales), et le digital. Cette seconde partie inclut notamment des podcasts, des posts sur les réseaux sociaux, des impressions de bannières sur les sites de la presse locale, régionale et nationale et sur des applications mobiles de médias féminins. Un prolongement est envisagé pour les vacances de Noël.