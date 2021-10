La République Dominicaine dans les starting-blocks pour un départ en fanfare

Ce mardi soir, à l'Ambassade de la République dominicaine à Paris, David Collado , ministre du Tourisme et Rosa Margarita Hernandez Caamaño de Grullón , ambassadrice étaient sur la même ligne : faire repartir au plus vite et au mieux les Français dans cette Ile qui a su gérer avec efficacité et pragmatisme la pandémie et ses avatars.Lors de la Réception qui a accueilli ce mardi soir une centaine de personnes, institutionnels et professionnels se sont succédé à la tribune pour affirmer la