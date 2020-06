La Toupie Bleue L’impulsion au voyage sportif, à votre rythme & en plein air dans le Var

La Toupie Bleue est un TO / réceptif varois.

L’opérateur de voyage crée, commercialise et accompagne ses propres séjours sportifs, à intensité variable sur 5 destinations européennes, notamment sur le Var, dans le Sud-Est. A la faveur des entreprises comme des particuliers, ses offres packagées sont à découvrir sans attendre.

A travers nos séjours, nous souhaitons partager et faire vivre à nos clients notre passion pour notre région, sa culture, sa gastronomie, ses vins, ses espaces naturels préservés.



Rédigé par l'annuaire Partez en France le Mardi 2 Juin 2020

Dénomination :

La Toupie Bleue



Date de création :

2018



Garantie :

APST



Immatriculation :

IM083170018



Basée à Fréjus, La Toupie Bleue est un TO & réceptif à taille humaine qui propose des packages clefs en main, décalés, maîtrisés notamment sur le département du Var.



Le département du Var offre une pléiade de potentialités : en une heure et demie vous passez du bleu émeraude des gorges du Verdon au bleu turquoise des criques de la méditerranée. Outre des activités de plein air ou aquatiques qui incitent à l’évasion & à la déconnexion cette destination nature regorge de « pépites » préservées que nous vous proposons de découvrir.

Dans le cadre d’une journée d’étude d’entreprise, d’un séjour entre amis ou de vacances en famille, nos solutions à la carte concoctées en 72h vous permettront assurément de créer de nouveaux souvenirs …



Le prisme sportif est bien présent dans nos séjours, mais soyez-en rassuré, notre volonté est de vous proposer du sur-mesure à votre rythme.







• Vous proposer de l’inédit

Depuis 2017, nous sommes 5 passionnés à sillonner le Var, la Provence, et la Côte d’Azur à la recherche de prestations qui sortent de l’ordinaire : hébergement chaleureux au cadre reposant de la villa privative à l’hôtel en passant par le village de vacances, nouvelles activités sportives comme de la luge d’eau, de la fat’trotinnette électrique, du padel…



• Vous faire « partager les secrets locaux »

Trouver une table ou un restaurant alléchant, un petit village pittoresque, un coin de baignade en eau vive ou en mer unique, une randonnée grandiose, un verre de rosé qui ravira vos papilles … Laissez-vous surprendre à une déconnexion en France, comme si vous partiez à l’étranger.



• Nous sommes des artisans du voyage : au plus près du terrain, nous testons nos produits, nous sélectionnons nos prestataires et nous privilégions les circuits courts.



En couple

En famille

Groupes

Incentive

Accueil

Adaptabilité

Hébergement

Luxe

Meeting

Nature

Sur-mesure

Transferts

Visite guidée

Aventure

Découverte

Gastronomie

Golf

Navigation

Observation animale

Œnologie

Plongée

Rafting

Randonnée

Snorkeling

Sport

Surf

Vélo

Vidéo

Yoga



• UNE JOURNEE DANS UN DECOR … SUD AFRICAIN

Le Var dispose de plusieurs massifs naturels préservés qui assurent un dépaysement unique. A pieds, à VTT, en vélo à assistance électrique, en fat’trotinnette électrique nous vous proposons de partir à la découverte de l’un d’entre eux le temps d’une journée complète : découverte du massif, pic nique à l’ombre avec baignade optionnelle dans des vasques d’eau douce, bain en mer en fin de journée avec repas sur la plage.

• UNE JOURNEE DANS UN DOMAINE VITICOLE

Les Domaines viticoles sont nombreux dans le Var. Nous vous proposons de découvrir un domaine qui alliera farniente, sport, gastronomie, œnologie … comment ? en vous proposant sur une même journée : de découvrir le domaine à pieds ou à vélo, de profiter du spa et de la piscine de l’établissement, de prendre l’apéritif sur place et de parapher le tout avec un diner gastronomique ou non.

• UNE JOURNEE A LA CARTE … DANS LE VERDON

Le plus grand canyon d’Europe se trouve en France, bienvenue dans le Verdon. Ce havre de paix aux charmes multiples fait le plaisir des petits et grands : randonnées, pédalo sur le lac, canoé au fil de l’eau, canyoning, rafting, randonnée aquatique, hydrospeed, VTT à assistance électrique. En fonction de vos envies, nous saurons quoi vous proposer.





Horaires : 09h à 18h

Jours d'ouverture : Du lundi au vendredi

Langues parlées : Français - Anglais - Espagnol



Vos contacts :

Rémi COLLAT

Président fondateur

bienvenue@latoupiebleue.com

Tel : +33 (0)4 89 25 77 42 (appels et messages what’s app)



Site web : www.latoupiebleue.com



