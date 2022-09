La difficile condition des agents d'escale

Ils ne doivent pas se laisser prendre à la routine et ils sont tenus à appliquer des règles parfois tatillonnes auxquelles ils ne peuvent rien. Petit à petit, leur travail s’améliore avec l’introduction de nouvelles technologies, je pense en particulier aux scanners à chaussures qui évitent les passagers à se déchausser.



Et tous ces agents ne sont pas, très souvent, les employés des compagnies aériennes mais de leurs sous-traitants. En clair, cela signifie qu’ils ne bénéficient pas des avantages accordés aux salariés des compagnies alors qu’ils font le même travail, dans les mêmes conditions et souvent sans être aussi bien rémunérés.



Ils ont passé un été particulièrement difficile, surtout dans les très grands aéroports européens et américains. Beaucoup ont perdu leur emploi pour cause du COVID, et nombre d’entre eux ne se sont pas présentés lorsqu’il a fallu embaucher à toute vitesse quand le trafic est reparti beaucoup plus vite que ce que l’on attendait.



On a un peu oublié que leurs métiers nécessitaient des formations particulières et qu’ils ne pouvaient pas être remplacés sur un claquement de doigt.



Il ne faut alors pas s’étonner que les grandes plateformes se soient trouvées, cet été, à court de personnel, ce qui a entrainé des tensions supplémentaires entre des clients justement insatisfaits du service qu’ils s’attendaient à recevoir et des agents en sous-effectif chronique.



Je voudrais que l’on ait une pensée pour tous ces gens sans lesquels le transport aérien ne pourrait pas exister et que les clients se posent parfois la question de ce qu’ils feraient s’ils étaient à leur place. Ils méritent à tout le moins notre considération.