La plateforme Civitatis veut être l’alliée des agences de voyages

Indépendamment de sa plateforme de réservation en ligne destinée au BtoC, Civitatis propose une plateforme digitale BtoB à l’attention des agences de voyages. « Ce sont des partenaires essentiels pour notre développement. Nous comptons déjà plus de 22 000 agences de voyages dans le monde (18 000 l’an dernier) qui adhèrent à notre programme.



Elles peuvent accéder à l’ensemble du catalogue de notre offre, et, grâce à un commissionnement intéressant générer avec nous des revenus complémentaires » résume Clémence Thouant.



En outre, Civitatis vient de mettre en place une fonctionnalité bien pratique pour les agences de voyages. Le nouveau modèle de paiement « Buy Now, Pay Later » leur permet de réserver les activités de leurs clients et de payer plus tard.