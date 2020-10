La reprise du Tourisme se prépare dès maintenant !

Depuis près de 45 ans, l’Ecole Française d’Hôtesses et de Tourisme (EFHT) forme les futurs professionnels de demain du BAC jusqu’à BAC+5 en étant toujours soucieux de l’apprentissage terrain etdans sa recherche d’alternance.Depuis la rentrée scolaire de septembre, l’équipe de l’EFHT joue pleinement son rôle d’intermédiaire entre les professionnels du Tourisme et les étudiants encore en quête d’entreprises susceptibles de les accueillir en alternance, pour parfaire leur formation directement sur le terrain.Dans le contexte actuel, l’école parisienne propose d’accompagner les acteurs du tourisme dans leur recherche d’alternants en travaillant à leur côté pour définir les missions proposées aux Jeunes mais aussi en décrivant le contenu des cours dispensés à l’Ecole pourque ce soit dans le domaine du Digital, de la relation clients ou de la Production. L’aide à l’embauche mise en place cette année par l’Etat permet aux entreprises, de trouver au plus tard fin février 2021 des étudiants en alternance pour participer avec eux, au renouveau du Tourisme. Cette opportunité sans précédent peut et doit aider les professionnels qui en ont la capacité à capitaliser dès à présent sur la formation de leurs équipes pour êtreOr ce « renouveau du Tourisme » se prépare d’ores et déjà sur les bancs de l’EFHT.Les modules de Vente, Production, Yield Management ont ainsi été complétés et renforcés pour permettre aux étudiants de l’EFHT d’être parfaitement opérationnels, une fois sur le terrain.L’école a ainsi recruté de nouveaux intervenants, tous issus du monde du Tourisme, afin de préparer pleinement les jeunes pousses aux