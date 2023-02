La transparence dans l’hôtellerie d’affaires : véritable levier de performance

Par ailleurs, le partage d’informations notamment à travers des tendances marché tels que le baromètre de l’hôtellerie d’affaires piloté par EPSA, MKG & CDS Groupe, les études de marché de Xerfi ainsi que les observatoires menés par In Extenso apportent de la valeur à l’industrie et permettent aux différents acteurs notamment pour les entreprises de mettre en place une politique voyage en accord avec la data marché et pour les hôteliers d’afficher des tarifs compétitifs.



Les fournisseurs de paiement ont également été cités durant la présentation. Ils jouent un rôle considérable dans l’équation de la transparence. En effet, c’est grâce au paiement qu’on peut parler de Piste d’Audit Fiable et que la marketplace de l’hôtellerie d’affaires devient un réel mandataire transparent. On parle ici de réconciliation des flux entre la commande et la facturation en passant par le paiement.



En résumé, la transparence, c’est être capable de dire ce que l’on gagne et comment. C’est aussi, respecter les fournisseurs et partager la valeur au sein de l’écosystème du client sans markup et sans biais. C’est aussi cette transparence tarifaire qui permet d’établir un lien de confiance entre l’entreprise, les voyageurs, l’hôtelier et la marketplace.