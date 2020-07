Le CRT Bretagne accompagne les TO et agences

"très qualitatifs, innovants et associant des expériences très liées à des savoir-faire".

Présenter les nouveautés de la Bretagne, afin de les inciter à repenser leur programmation et à proposer une autre Bretagne, une Bretagne qui sort des sentiers battus, une Bretagne à faire (re)découvrir à leurs clientèles

Le plan de relance du Comité Régional du Tourisme (CRT) de Bretagne inclut, mais aussi à accompagner organisateurs de voyage, tour-opérateurs groupes ou individuels, réseaux de distribution…Deux outils sont à l’honneur :Un nouveau site web accessible à l'adresse Voyagistes.tourismebretagne.com permettra aux professionnels du tourisme de trouver des idées de découvertes et des produits" indique un communiqué de presse.Dans cette optique, le site propose de nombreuses bonnes adresses et infos pratiques : présentation du patrimoine, suggestions de circuits pour petits groupes valorisant le savoir-faire et les expériences, séjours clés en mains présentés par les agences réceptives de Bretagne à destination des cibles groupes ou individuels, hébergements à forte valeur ajoutée, ateliers de dégustation de produits locauxA noter : Une version anglaise est également disponible afin d’accompagner la programmation de la Bretagne auprès des Tour-Opérateurs étrangers.