Le Danemark prêt à accueillir les Français

À partir du 27 juin prochain, le Danemark sera prêt à accueillir les touristes français et en provenance de pays à faible taux de contamination.La liste des pays classés "ouverts" a été annoncée – c’est-à-dire ceux ayant moins de 20 cas COVID-19 pour 100 000 habitants par semaine – et vers lesquels les Danois seront également autorisés à se rendre.À leur entrée au Danemark, les touristes devront justifier d'un séjour minimum de six nuits.Billets à tarifs réduits dans les transports publics, voire gratuits, réductions pour les événements culturels, musées, théâtre, zoos, concerts... une série d'initiatives a été mise en oeuvre pour soutenir le secteur du tourisme.