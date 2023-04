Le Groupe SATA nomme Teresa Gonçalves en tant que Présidente Exécutive

Outre Teresa Gonçalves, les nouveaux membres exécutifs du conseil d'administration de SATA ont pris leurs fonctions.



José Roque, en tant que COO (Chief Operational Officer) chez SATA Holding, qui accumulera la fonction de Directeur Général des Opérations et Dinis Modesto, qui sera le nouveau CFO (Chief Financial Officer) du groupe.



José Carlos Laia Roque est diplômé dans le domaine des constructions mécaniques de l'Université Nova de Lisboa, Faculté des sciences et de la technologie.



Au fil des ans, il a ajouté une formation spécifique en maintenance d'aéronefs et ingénierie. Il a travaillé comme ingénieur spécialisé chez OGMA, TAP, Mobil, Petrogal.



Il a intégré la Holding de SATA en 1998 en tant que Directeur Général de la Maintenance et de l'Ingénierie puis devient Directeur Général des Opérations en août 2021. En 2023, il est nommé Directeur Exécutif avec les fonctions de COO (Chief Responsable Opérationnel).



Dinis Miguel Carvalho Modesto, quant à lui, est titulaire d'un diplôme en économie de l'ISCTE (Institut universitaire de Lisbonne) et d'un Executive Master en Management de la Católica Lisbon School of Business & Economics. Il a plus de 10 ans d'expérience en tant que Directeur de la Finance dans différents secteurs et une connaissance consolidée de 17 ans en contrôle de gestion et business développement.



Bernardo Oliveira et João Ponte restent administrateurs non exécutifs.