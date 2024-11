Le Maroc accélère sur le MICE et veut séduire davantage de Français

C'est sous l'appellation "Pure Maroc" que s'est déroulée, jeudi 28 novembre 2024, à Paris, au Pavillon Dauphine, la première édition d'un workshop destiné à mieux faire connaître le potentiel du pays dans le domaine du MICE. Mais aussi dans celui du tourisme de loisir et dans le domaine du luxe.Cette édition que Samira Sitail, l’ambassadrice du Maroc en France, a honoré de sa visite, ne devrait pas être la dernière.En effet, le royaume chérifien semble bien décidé à mieux faire savoir qu'il dispose d'imposantes capacités hôtelières, d'une offre "de voyages de luxe" qui ne l'est pas moins et, aussi, de toutes les infrastructures nécessaires à la tenue d'événements et au tourisme d'affaires.(hôteliers, DMC, compagnies aériennes, restaurateurs, etc.) ont participé à cette journée dédiée, en partenariat avec l'Office National Marocain du Tourisme, à des rencontres BtoB entre Marocains et Français.Avant même l'ouverture, 300 professionnels français (agences, décideurs, associations, tour-opérateurs et wedding planners) s'y étaient inscrits et 1 950 rendez-vous avaient été préprogrammés pour maximiser les opportunités.