Le Parc Spirou en Provence rouvrira ses portes le samedi 20 juin 2020

Le Parc Spirou situé à Monteux dans le Vaucluse ré-ouvrira ses portes le 20 juin 2020.



Jusqu'au 11 Juillet, l'accès sera permis uniquement les weekends. A l'ouverture, le nombre de visiteurs sera limité à 3000 personnes au sein du parc.



Messages sonores, marquages au sol, et bornes de distribution de gel hydroalcoolique seront également à disposition pour respecter les nouvelles règles d'hygiène.



Les boutiques de souvenirs et les restaurants seront également ouverts. Cependant le nombre de clients sera limité et le sens de circulation sera organisé de manière à respecter la distanciation.



Les aires de jeux seront, elles, pour le moment encore fermées. Les mascottes ne seront plus en contact libre avec le public mais seront toujours bien présentes ajoute un communiqué du parc.