Le Tarn et Garonne renouvelle son offre pour les groupes

La Tarn et Garonne , département situé au nord de Toulouse, étiré entre ses deux métropoles Montauban et Castelsarrasin, décline saCes offres sont présentées autant comme des « produits » que des exemples modulables en fonction de l’intérêt et du budget des groupes concernés.Comme chaque année, et compte-tenu du succès rencontré l’an passé par les destinations « rurales et nature », il fallait renouveler les propositions., dont deux mettent en avant une figure locale,, artiste publicitaire auquel on doit plusieurs campagnes qui ont traversé les temps.