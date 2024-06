Le Tourisme Irlandais organise son workshop en ligne

La République d'Irlande , avec sa capitale, est un État souverain membre de l'Union européenne., quant à elle, a pour capitaleLe paysage irlandais est réputé pour ses vastes prairies , ses falaises escarpées, notamment les célèbres, et ses nombreux lacs et rivières. Le climat y est océanique, avec des hivers doux et des étés frais, influencé par la proximité de l'Atlantique.L'histoire de l'Irlande est marquée par une, de l'époque des Celtes à celle des Normands, et par une longue période de domination britannique. Ce passé tumultueux a laissé une. L'indépendance de la République d'Irlande a été proclamée en 1916, après un long conflit., connue pour ses contributions significatives à la littérature, à la musique et aux arts. Des écrivains tels quesont des figures emblématiques de la littérature mondiale. La, avec ses instruments distinctifs comme le violon, la harpe et le bodhrán, joue un