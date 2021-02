Le WTTC appelle à s'occuper des "voyageurs à haut risque" au lieu de fermer les frontières

Avec des tests au départ et à l'arrivée, puis un contrôle rapide de tous les voyageurs, celait permettrait de garantir que seules les personnes touchées sont forcées de s'isoler.



Tandis que les voyageurs dont le test est négatif peuvent continuer à voyager en toute sécurité en respectant les protocoles d'hygiène et en portant un masque.



"Le risque basé sur des pays entiers n'est ni efficace ni productif. La redéfinition du risque envers les voyageurs individuels sera plutôt la clé pour ouvrir la porte au retour d'un voyage international sûr, " explique Gloria Guevara, présidente et chef de la direction du WTTC.



" Ce recentrage éviterait d'exporter le virus et permettrait la libre circulation des voyageurs, tout en respectant des protocoles d'hygiène améliorés tels que le port de masque et la distanciation sociale.



Nous devons apprendre à vivre avec le virus, car il faudra du temps pour que la population mondiale soit vaccinée. "



Déjà que l'Europe n'a pas réussi...